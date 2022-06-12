Galatasaraylı yönetici Erden Timur: 'İskeleti koruyup takviye yapacağız'

12 Haziran 2022 Pazar, 10:00

Galatasaray'da Dursun Özbek'in yönetim listesinde yer alan Erden Timur, seçimin kazanılmasının ardından görüşlerini aktardı.

Timur, "Her sonuca razıydık. Herkese teşekkür ediyoruz. Bundan sonra çok daha büyük görevler var. Birçok proje var. Hepsinin yükü omuzumuzda. Mahcup olmayacağız. Elimizden gelenin maksimumunu yapacağız. Taraftarlarımıza da mahcup olmayacağız. Biraz sabır gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TRANSFERİ İŞARET ETTİ

Açıklamalarına devam eden sarı-kırmızılı idareci, "Son sandıklarda daha genç yeni üye olan arkadaşlarımız var. Orada bize döneceğini biliyorduk. İnşallah bundan sonrası iyi olur. Galatasaray'ın birlik ve beraberlik dışında başka çaresi yok. Herkesin birbirini sevmesi lazım" dedi.

Erden Timur, son olarak transferle ilgili konuştu ve "Yarından itibaren çalışmaya başlayacağız. Galatasaray'ı hareketli bir transfer dönemi bekliyor. İskeleti koruyup takviyeler yapacağız" değerlendirmesini yaptı.