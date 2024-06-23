Hakim Ziyech'e iki talip birden!
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da forma giyen Hakim Ziyech'in Suudi Arabistan ve ABD'den teklif aldığı iddia edildi.
Hakim Ziyech'in menajeri Galatasaray yönetimine, Suudi Arabistan ve ABD'den iki teklif aldıklarını bildirdi. Okan Buruk yıldız oyuncunun ayrılmasını istemiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre, Sol dizinden sakatlanmayan ve böylece sözleşmesindeki opsiyon devreye giren Hakim Ziyech, Galatasaray'dan 1.5 milyon Euro imza parası alacak. 31 yaşındaki Faslı solak için menajeri Suudi Arabistan ve ABD'den iki teklif olduğunu sarı-kırmızılı kulübe bildirdi.
OKAN BURUK AYRILMASINI İSTEMİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yeni sezon planlamasını tecrübeli oyuncuya göre yapıyor ve ayrılmasını kesinlikle istemiyor.
Ziyech de şampiyonluk yolunda final haftalarında katkı yaptığı Galatasaray'da mutlu ve devam etmeyi düşünüyor.
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