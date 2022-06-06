Hull City, Ozan Tufan transferini bitiriyor
Ünlü yapımcı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin, Süper Lig kulübü Fenerbahçe'den Ozan Tufan transferini bitirmeye yakın olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'de Mesut Özil ile birlikte kadro dışı bırakılan Ozan Tufan'ın yeni adresi Hull City olabilir.
Hull City'ye yakınlığını ile bilinen Hull Live'da yer alan habere göre, kulüp sahibi Acun Ilıcalı, tanıdık futbolcularla kadroyu güçlendirmek için çalışmalara devam ediyor. Haberde, Ilıcalı'nın Ozan Tufan transferinde sona geldiği kaydedildi.
WATFORD'DAN KİRALANMIŞTI
Kulüp temsilcilerinin geçen hafta boyunca 27 yaşındaki futbolcunun transferi için yoğun çaba harcadığı ve artık transferin imza aşamasında olduğu belirtildi.
Fenerbahçe'den geçen sezon başında Watford'a kiralık olarak giden Ozan Tufan, devre arasında sarı-lacivertli takıma geri dönmüştü. Ligin ikinci yarısında Fenerbahçe formasıyla 9 maçta süre aldı. Milli futbolcu, 30. haftadaki Konyaspor karşılaşmasının ardından ise Mesut Özil ile birlikte teknik kadronun kararıyla kadro dışı bırakılmıştı.
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