İlkay Gündoğan'dan derbi sonrası çarpıcı yorum!

Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:37

Güncelleme: 09.01.2023 - 09:37

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı hesabın gönderisine yorum yaptı.

Gündoğan, Galatasaray'ın Muslera ile ilgili yaptığı bir paylaşımın altına sarı-kırmızı kalpler ve aslan emojisi koydu.