İlkay Gündoğan'dan derbi sonrası çarpıcı yorum!
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Manchester City'nin futbolcusu İlkay Gündoğan, maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin gönderisine yorum yaptı.
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı hesabın gönderisine yorum yaptı.
Gündoğan, Galatasaray'ın Muslera ile ilgili yaptığı bir paylaşımın altına sarı-kırmızı kalpler ve aslan emojisi koydu.
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