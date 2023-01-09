İlkay Gündoğan'dan derbi sonrası çarpıcı yorum!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-0 yendi. Manchester City'nin futbolcusu İlkay Gündoğan, maçın ardından sarı-kırmızılı ekibin gönderisine yorum yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.01.2023 - 09:37
İlkay Gündoğan'dan derbi sonrası çarpıcı yorum!
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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin Türk asıllı Alman futbolcusu İlkay Gündoğan, Galatasaray'ın 3-0'lık Fenerbahçe galibiyeti sonrası sarı-kırmızılı hesabın gönderisine yorum yaptı.

Gündoğan, Galatasaray'ın Muslera ile ilgili yaptığı bir paylaşımın altına sarı-kırmızı kalpler ve aslan emojisi koydu.

 


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