Immobile, Trabzon'da ilk peşinde!
Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 7 kez fileleri havalandıran Ciro Immobile, deplasmanda henüz golle tanışamadı. İtalyan santrfor, dış sahadaki suskunluğunu bu akşam Trabzon'da bozmak istiyor.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın bu karşılaşmadaki en büyük hücum kozu Ciro Immobile olacak.
Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şu ana dek sahada bulunduğu 6 resmi karşılaşmada 7 kez ağları havalandıran Immobile, Avrupa ve ligde 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda attığı 5 golü de Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda kaydetti.
İtalyan yıldız, 2 golü ise Galatasaray'a karşı tarafsız sahada oynanan TFF Süper Kupa maçında attı.
Henüz deplasmanda gol sevinci yaşayamayan 34 yaşındaki oyuncu, kendisini Trabzon maçına odakladı.
Ciro Immobile, bordo-mavililere karşı deplasmanda gol atarak içeride olduğu gibi dışarıda da etkisini sürdürmek istiyor.
Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #trabzonspor
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