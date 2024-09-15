Immobile, Trabzon'da ilk peşinde!

Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:10

Güncelleme: 15.09.2024 - 13:10

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın bu karşılaşmadaki en büyük hücum kozu Ciro Immobile olacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şu ana dek sahada bulunduğu 6 resmi karşılaşmada 7 kez ağları havalandıran Immobile, Avrupa ve ligde 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda attığı 5 golü de Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda kaydetti.

İtalyan yıldız, 2 golü ise Galatasaray'a karşı tarafsız sahada oynanan TFF Süper Kupa maçında attı.

Henüz deplasmanda gol sevinci yaşayamayan 34 yaşındaki oyuncu, kendisini Trabzon maçına odakladı.

Ciro Immobile, bordo-mavililere karşı deplasmanda gol atarak içeride olduğu gibi dışarıda da etkisini sürdürmek istiyor.