Immobile, Trabzon'da ilk peşinde!

Beşiktaş formasıyla çıktığı 6 resmi maçta 7 kez fileleri havalandıran Ciro Immobile, deplasmanda henüz golle tanışamadı. İtalyan santrfor, dış sahadaki suskunluğunu bu akşam Trabzon'da bozmak istiyor.

Immobile, Trabzon'da ilk peşinde!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.09.2024 - 13:10

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Beşiktaş'ın bu karşılaşmadaki en büyük hücum kozu Ciro Immobile olacak.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; şu ana dek sahada bulunduğu 6 resmi karşılaşmada 7 kez ağları havalandıran Immobile, Avrupa ve ligde 5 maça çıkarken bu karşılaşmalarda attığı 5 golü de Beşiktaş'ın evi Tüpraş Stadyumu'nda kaydetti.

İtalyan yıldız, 2 golü ise Galatasaray'a karşı tarafsız sahada oynanan TFF Süper Kupa maçında attı.

Henüz deplasmanda gol sevinci yaşayamayan 34 yaşındaki oyuncu, kendisini Trabzon maçına odakladı. 

Ciro Immobile, bordo-mavililere karşı deplasmanda gol atarak içeride olduğu gibi dışarıda da etkisini sürdürmek istiyor.


Etiketler: #Ciro Immobile #beşiktaş #trabzonspor

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