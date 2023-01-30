İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid oynayacak

İspanya Kupası Copa del Rey yarı finalinde Barcelona ve Real Madrid eşleşti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 30 Ocak 2023 - 15:51
İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid oynayacak
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İspanya Kral kupası El Clasico'ya sahne olacak. İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ve Barcelona, Kral Kupası'nın yarı finalinde eşleşti.

Yarı finalin ilk maçları 28 Şubat - 1-2 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.

Kral Kupası'nın yarı finaldeki diğer karşılaşmasında ise Osasuna ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek.

İspanya Kral Kupası'nda final, 6 Mayıs'ta oynanacak.


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