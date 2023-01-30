İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid oynayacak
İspanya Kupası Copa del Rey yarı finalinde Barcelona ve Real Madrid eşleşti.
İspanya Kral kupası El Clasico'ya sahne olacak. İspanya'nın iki dev ekibi Real Madrid ve Barcelona, Kral Kupası'nın yarı finalinde eşleşti.
Yarı finalin ilk maçları 28 Şubat - 1-2 Mart, rövanş karşılaşmaları ise 4-5-6 Nisan tarihlerinde oynanacak.
Kral Kupası'nın yarı finaldeki diğer karşılaşmasında ise Osasuna ile Athletic Bilbao karşı karşıya gelecek.
İspanya Kral Kupası'nda final, 6 Mayıs'ta oynanacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- On maddede yanıt: Erdoğan aday olabilir mi?
- Milyonların beklediği EYT'de kötü haber
- İstismar aleni, yargılama gizli
- Demirtaş'tan dikkat çeken sözler
- Kılıçdaroğlu'na canlı yayında soru
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- Erdoğan'dan altılı masaya 'adaylık' yanıtı
- Türkiye'nin geleceğine 'imza'
- Kılıçdaroğlu canlı yayında duyurdu
- 'Gençlerin önlerine konulan barikatları yıkacağız'