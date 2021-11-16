İtalya Merkez Hakem Kurulu Başkanı, VAR kayıtlarını paylaşacaklarını söyledi

16 Kasım 2021 Salı, 21:00

Kullanılmaya başlandığından beri çeşitli övgü ve eleştirilere maruz kalan Video Hakem Uygulaması (VAR) ile ilgili devrim niteleğinde bir olay gerçekleşiyor.

TRT Spor'un haberine göre; İtalya Hakem Kurulu Başkanı Alfredo Trentalange, VAR diyaloglarını paylaşacaklarını açıklarken bunda bir sakınca görmediklerini da söyledi.

"Bizim sakladığımız bir şey yok" diyen Alfredo Trentalange, ''Yakında bu yönde bir adım atacağız. VAR diyaloglarını paylaşacağız. O zaman hakemlerin iyi niyetini herkes görecek." ifadesini kullandı.

VAR'ın adaletsizlikleri ortadan kaldırdığını belirten Kurul Başkanı "Yakın zamanda hakemlere katkısı olacağını düşündüğümüz için bir taktisyenle çalışmaya başladık. Artık farklı bir bakış açısıyla da hakemleri eğitiyoruz. Ama en önemlisi hakemlerin kararlarında tutarlı olması'' diye konuştu.

Başkan Alfredo Trentalange, VAR hakemlerini uzmanlaştırmanın da doğru bir uygulama olacağını sözlerine ekledi.