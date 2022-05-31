Jorge Jesus, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Süper Lig ekibi Fenerbahçe'nin uzun süren görüşmeler sonucu anlaştığı belirtilen Jorge Jesus İstanbul'a geliyor. Portekizli teknik direktörün geliş saati belli oldu.
Fenerbahçe'nin prensip anlaşmasına vardığı Jorge Jesus, İstanbul'a geliyor.
Yeni sezon hazırlıkları öncesinde teknik direktör değişimi için kolları sıvayan Fenerbahçe yönetimi, Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile prensip anlaşmasına vardı.
Ankara'dan kalkan özel uçağın Portekiz'e giderek Jorge Jesus ve yardımcılarını alacağı öğrenildi.
Saat 00.00'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inmesi beklenen Jorge Jesus'u burada Fenerbahçeli yetkililer karşılayacak.
MALİYETİ 7 MİLYON EURO
Fenerbahçe'de yeni sezon öncesi takıma katılacak olan Jorge Jesus ile artık imzaların kısa süre içinde atılması bekleniyor. Öte yandan Jorge Jesus'un Fenerbahçe'ye yıllık maliyeti yaklaşık 7 milyon Euro olacak.
67 yaşındaki teknik direktör, yardımcısı Joao de Deus ve Marcio Sampaio'nun yanı sıra Avukatı Luis Miguel ile Türkiye'ye gelecek ve sarı-lacivertliler ile 1 yıllık sözleşme imzalayacak.
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