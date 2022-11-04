Kim Min-Jae İtalya'da ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi
Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekibi Napoli'ye transfer olan Güney Koreli stoper Kim Min-Jae, ekim ayının en iyi futbolcusu seçildi.
İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Kim Min-Jae, ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.
Konuyla ilgili bir açıklama yaparak Kim Min-Jae'i tebrik eden Napoli Kulübü, "Ekim ayının İtalyan liginin en iyi oyuncusu olan MVP seçildi. Ödül, her ay Serie A'da kendini en çok öne çıkaran oyuncu olan "-'En Değerli Oyuncu'yu ödüllendiren İtalyan Futbolcular Derneği tarafından verildi. Kim geçen ay Lega Serie A tarafından Eylül ayında ligin en iyi oyuncusu olarak 'Player of The Mounth' seçildi" ifadelerine yer verdi.
Minjae eletto dall’@assocalciatori MVP per il mese di ottobre!— Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 4, 2022
Grande Minjae
https://t.co/pB9ohDKSvz pic.twitter.com/0AKCkhB8r9
Kim Min-Jae, 2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'ya transfer oldu.
Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adı Rennes ile de anılan Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 Milyon Euro kazandırdı.
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