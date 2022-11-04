Kim Min-Jae İtalya'da ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi

04 Kasım 2022 Cuma, 15:29

İtalya Serie A ekiplerinden Napoli forması giyen Kim Min-Jae, ekim ayının en iyi oyuncusu seçildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yaparak Kim Min-Jae'i tebrik eden Napoli Kulübü, "Ekim ayının İtalyan liginin en iyi oyuncusu olan MVP seçildi. Ödül, her ay Serie A'da kendini en çok öne çıkaran oyuncu olan "-'En Değerli Oyuncu'yu ödüllendiren İtalyan Futbolcular Derneği tarafından verildi. Kim geçen ay Lega Serie A tarafından Eylül ayında ligin en iyi oyuncusu olarak 'Player of The Mounth' seçildi" ifadelerine yer verdi.

Minjae eletto dall’@assocalciatori MVP per il mese di ottobre!

Grande Minjae



https://t.co/pB9ohDKSvz pic.twitter.com/0AKCkhB8r9 — Official SSC Napoli (@sscnapoli) November 4, 2022

Kim Min-Jae, 2021 yazında Çin'in BJ Guoan takımından Fenerbahçe'ye 3 Milyon Euro'ya transfer oldu.

Sarı-lacivertlilerle toplamda 40 maça çıkan 25 yaşındaki futbolcu sezonun tamamlanmasıyla birlikte transfer gündeminin en çok konuşulan ismi olmuştu. Adı Rennes ile de anılan Kim Min Jae, kararını Napoli'den yana kullanırken Fenerbahçe'ye 18 Milyon Euro kazandırdı.



