Kim Min-Jae Napoli'deki ilk maçında mest etti

16 Ağustos 2022 Salı, 13:22

İtalya Serie A'nın ilk haftasında Napoli deplasmanda Hellas Verona ile karşı karşıya geldi. Stadio Marc'Antonio Bentegodi'de oynanan karşılaşmada sahadan galibiyetle ayrılan taraf, 5-2'lik skorla Napoli oldu.

KIM MIN-JAE İLK MAÇINDA ŞOV YAPTI

Serie A kariyerinde ilk maçına çıkan Kim Min-Jae, Verona - Napoli karşılaşmasında en fazla topla buluşan ve en fazla isabetli pas veren oyuncu oldu. Maça ilk 11'de başlayan yetenekli savunmacı, 90 dakika sahada kaldı.

Hellas Verona karşısında toplamda 94 kez topla buluşan Güney Koreli stoper, 72 isabetli pas yaparak %90 gibi yüksek bir pas isabet yüzdesi yakaladı. 8 sahipsiz kazanırken, 2 kez de pas arası yapan Kim Min Jae, girdiği 7 ikili mücadeleden de 5'ini kazanmayı bildi.

LUCIANO SPALLETTI'DEN KIM MIN-JAE'YE ÖVGÜ

Napoli teknik direktörü Luciano Spalletti, Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya transfer ettikleri Kim Min-Jae'nin mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu olduğunu söyledi.

Başarılı teknik direktör, "Kim Min-Jae, mükemmel teknik yeteneğe ve taktiksel farkındalığa sahip karizmatik bir oyuncu. Liderlik karakterini gösterdi. Savaşçı ve havadan da güçlü" ifadelerini kullandı.



