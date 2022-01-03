Kim, Szalai ve Tisserand transfer listelerinde

03 Ocak 2022 Pazartesi, 07:00

Pereira döneminde alınan sonuçlar nedeniyle eleştirilen ve zirve yarışının gerisinde kalan Fenerbahçe’nin savunma oyuncularına her geçen gün talipler artıyor. Szalai’nin ardından Kim Min-jae ve Tisserand’la birçok Avrupa kulübü ilgilenmeye başladı.

LİSTE BAŞI KİM

3 milyon Avro bonservisle transfer edilen Güney Koreli Kim, ligin ilk yarısındaki performansı ve istatistikleriyle hem değerini artırdı hem de dev kulüplerin radarına girdi. 25 yaşındaki stoperle İtalyan ekipleri Napoli ve Milan ciddi şekilde ilgileniyor. İki kulübün, transfer listelerinde ilk sırada yer alan oyuncu için Fenerbahçe’ye teklif sunması bekleniyor.

SZALAI’YE YAKIN TAKİP

Szalai, uzun süredir İngiliz ekibi Chelsea ve İspanya’dan Atletico Madrid’in gündeminde. Macar stoper için bazı İtalyan kulüpleri de nabız yokluyor. Fenerbahçe yönetimi, ocak ayında 15-20 milyon Avro seviyesinde teklif gelmesi halinde Szalai’yi göndermeye sıcak bakıyor. Ancak önerilecek resmi rakamlar bu düzeye ulaşmazsa ayrılık gerçekleşmeyecek.

TISSERAND’A ALMAN KANCASI

Bu sezon özellikle üçlü savunma hattındaki performansıyla ön plana çıkan Tisserand’a Avrupa’dan talipler var. Kongolu stoperle, Fransız kulübü St.Etienne’in ve Almanya’dan Hertha Berlin’in ilgilendiği kaydedildi. Fenerbahçe’nin iyi bir teklif gelirse 28 yaşındaki savunmacıyı gönderebileceği öğrenildi.

F.BAHÇE VE ACUN MURIC İÇİN RAKİP

İtalyan medyası, Lazio forması giyen Muriç’in transferi için Fenerbahçe ile Acun Ilıcalı’nın takımı Hull City’nin rekabete girdiğini yazdı. Lazio’un 15 milyon Avro bonservis belirlediği Muric’in eski takımı Sarı-Lacivertlilere kiralık dönme ihtimali konuşuluyor.