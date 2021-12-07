Lazio'da Galatasaray maçı öncesi Immobile belirsizliği

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'ndaki son maçını oynayacağı rakibi Lazio'da yıldız futbolcu Ciro Immobile mücadeleyi kaçırabilir.

cumhuriyet.com.tr
07 Aralık 2021 Salı, 09:43
Lazio'da Galatasaray maçı öncesi Immobile belirsizliği
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Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Lazio'nun yıldız golcüsü Ciro Immobile, Sampdoria maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi.

İtalyan ekibinin teknik direktörü Maurizio Sarri maçın ardından yaptığı açıklamada, "Dizinde şiddetli bir ağrı hissetti. Umarım bu sadece bir darbenin sonucudur ve hızlıca düzelir." ifadelerini kullandı.

Immobile'nin durumu yapılan sağlık kontrollerinin sonrasında belli olacak.

31 yaşındaki Immobile bu sezon da formda bir süreç geçiriyor. Serie A'da 14 maçta 13 gole imza atan futbolcu 2 de asist yaptı.

Immobile, Avrupa Ligi'nde ise gruplarda çıktığı 5 maçta 3 gol kaydetti. Galatasaray'ın kazandığı ilk maçta 56 dakika süre alan futbolcu 1-0 biten maçta varlık gösterememişti.


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