Manchester United, Devler Ligi'ne veda etti
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Portekizli yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun formasını giydiği Manchester United, 1-1'in rövanşında kendi sahasında Atletico Madrid'e 1-0 yenilerek turnuvaya veda etti.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile İspanya La Liga takımlarından Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Old Trafford'da karşı karşıya geldi. 1-1'lik skorla sona eren ilk maçın rövanşında, 41. dakikada deplasman ekibinin Brezilyalı futbolcusu Renan Lodi, attığı kafa golüyle takımını 1-0 öne geçirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi. İkinci yarıda iyi kapanan ve rakibine geçit vermeyen Atletico Madrid, müsabakayı 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran taraf oldu.
12 YIL SONRA BİR İLK
Cristiano Ronaldo'nun formasını terlettiği Manchester United ise Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etti ve sezonu kupasız kapattı. Ronaldo, 2009-2010 sezonundan bu yana ilk kez bir sezonu kupa kazanamadan tamamlamış oldu. Manchester United ise üst üste 5. sezonu da kupasız kapattı.
BENFICA, AJAX'I SAF DIŞI BIRAKTI
Öte yandan günün diğer maçında Hollanda temsilcisi Ajax ile Portekiz'in Benfica takımı çeyrek final bileti için karşı karşıya geldi. 2-2'lik skorla biten ilk maçın rövanşında Benfica, deplasmanda Ajax'ı 77. dakikada Darwin Nunez'in kaydettiği golle 1-0 mağlup etti ve turnuvada bir üst tura yükseldi. Ajax ise Devler Ligi'ne son 16 turunda veda etmiş oldu.
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