Mauro Icardi'den eleştirilere sosyal medyadan yanıt!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile eleştirilere yanıt verdi.
Galatasaray'da Mauro Icardi'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.
Sık sık yurtdışına gittiği için eleştirilen Arjantinli yıldız, bu eleştirilere istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi.
Sosyal medyadan bir görsel paylaşan Icardi, "Günaydın" yazdı ve Galatasaray'daki performansı ve kupalarını bu görselde kullandı.
83 MAÇTA 80 GOLE KATKI
Galatasaray'da 83 maça çıkan Icardi, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.
Arjantinli yıldız, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.
Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel şu şekilde:
Etiketler: #mauro icardi #galatasaray #Arjantin
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