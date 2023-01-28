Mert Günok kalesinde devleşti

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan alan Mert Günok, kalesinde devleşmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 09:14
Mert Günok kalesinde devleşti
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Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Beşiktaş, sahasında ağırladığı Alanyaspor'u 3-0 yendi.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından kaleyi Ersin Destanoğlu'ndan alan Mert Günok, yaptığı kurtarışlarla takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.

Alanyaspor'un yakaladığı net pozisyonlarda kalesini gole kapatan Mert Günok, Yukatel Kayserispor maçından sonra Alanyaspor mücadelesinde de gol yemedi.


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