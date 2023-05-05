MKE Ankaragücü Kulübü, PFDK'ye sevk edildi
TFF Hukuk Müşavirliği, MKE Ankaragücü Kulübünün, PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Başkent temsilcisi, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile deplasmanda oynanan maçta taraftarlarının çirkin ve kötü tezahüratı nedeniyle disipline sevk edildi.
Öte yandan, Medipol Başakşehir Antrenörü Selçuk Şahin de aynı müsabakada sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) gönderildi.
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