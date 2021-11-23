NBA'de Suns hız kesmiyor
NBA'de Phoenix Suns ile San Antonio Spurs, karşı karşıya geldi. Suns, Spurs'ü 115-111 yenerek, üst üste 13. galibiyetine imza attı.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs'ü 115-111 yenen Phoenix Suns, üst üste 13. galibiyetini elde etti.
NBA'e 10 karşılaşmayla devam edildi. Geçen sezonun finalisti Suns, galibiyet serisini Spurs deplasmanında da sürdürdü.
Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Suns'ta 23 sayı atan Devin Booker, 21 sayı, 14 ribauntla "double double"a imza atan Deandre Ayton ve 20 sayı kaydeden Cameron Payne öne çıktı.
Peş peşe 5. yenilgisini alan Spurs'te Dejounte Murray 18 sayı, 11 asist, 10 ribauntla "triple double" yaptı, Derrick White ise 19 sayıyla oynadı.
GRİZZLİES, JAZZ'I SON SANİYELERDE ATTIĞI BASKETLE YENDİ
Batı Konferansı'nın iddialı ekibi Utah Jazz, Memphis Grizzlies'i ağırladı.
Son 1,5 dakikaya 118-112 geride giren Grizzlies, Jaren Jackson'ın bitime 5.7 saniye kala attığı üç sayılık basketle sahadan 119-118 galip ayrıldı.
Grizzlies'i galibiyete, 32 sayı, 7 asist üreten Ja Morant, 28 sayı atan Desmond Bane ve 26 sayı, 8 ribauntla oynayan Jaren Jackson taşıdı.
Jazz cephesinde Rudy Gobert 23 sayı, 13 ribaunt, 5 blok, Bojan Bogdanovic 24 sayı, Donovan Mitchell 18 sayı, 8 asist, 6 ribaunt ve Mike Conley 19 sayı, 8 asistle mücadele etti.
FURKAN'DAN 11, ALPEREN'DEN 8 SAYI
Philadelphia 76ers forması giyen Furkan Korkmaz, 102-94 kazandıkları Sacramento Kings deplasmanında 11 sayı, 6 asist üretti.
Alperen Şengün ise takımı Houston Rockets'ın konuk olduğu Boston Celtics'e 108-90 yenildiği maçı, 8 sayı, 7 asist ve 6 ribauntla tamamladı.
SONUÇLAR
Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 112-117
Washington Wizards-Charlotte Hornets: 103-109
Atlanta Hawks-Oklahoma City Thunder: 113-101
Boston Celtics-Houston Rockets: 108-90
Milwaukee Bucks-Orlando Magic: 123-92
Chicago Bulls-Indiana Pacers: 77-109
New Orleans Pelicans-Minnesota Timberwolves: 96-110
San Antonio Spurs-Phoenix Suns: 111-115
Utah Jazz-Memphis Grizzlies: 118-119
Sacramento Kings-Philadelphia 76ers: 94-102
Video Haberler
- AKP'li Birinci'den tepki çeken 'enflasyon' çıkışı
- Taksici ile sürücü birbirine girdi
- Kadıgil'den üçüncü ittifak açıklaması
- Katliam gibi kazanın görüntüleri ortaya çıktı
- Suudi Arabistan'a kar yağdı
- AKP'nin planını açıkladı, tarih verdi
- Sincap 'Alvin' çay içip cips yiyor, otomobille geziyor
- Yanan evine odun attı
- Makas atan ehliyetsiz sürücü taksiye çarptı: 3 yaralı
- ''Lütfi Elvan Saray'dan eli boş döndü''
En Çok Okunan Haberler
- Müslüme'yi bulan kadın konuştu
- Meclis'te 'Sedat Peker' kavgası
- Türkiye'nin 'diri fay' haritası
- Soyer'den Kıbrıs Çıkartması
- TCMB'den 'acil durum' beklentisi
- Nevşin Mengü'den kötü haber
- Türk-İş Başkanından 'asgari ücret' çağrısı
- Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması
- Erdoğan'dan ekonomik kurtuluş savaşı açıklaması
- Fakıbaba'nın evine baskın iddiası