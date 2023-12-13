Newcastle United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Newcastle, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında sahasında Milan ile karşılaşacak. Zorlu mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:37
Newcastle United - Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Şampiyonlar Ligi'nde 6. hafta heyecanı sürüyor.

Eddie Howe yönetimindeki Newcasle United, sahasında Stefano Pioli'nin ekibi Milan ile karşı karşıya gelecek.

NEWCASTLE UNITED - MILAN MAÇI SAAT KAÇTA?

St. James Park'ta oynanacak mücadele TSİ 23:00'te başlayacak.

NEWCASTLE UNITED - MILAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma EXXEN'den naklen yayımlanacak.

Newcastle United, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda PSG ile 1-1 berabere kalmıştı.

Milan ise evinde Borussia Dortmund'a 3-1 mağlup olmuştu.


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