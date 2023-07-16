Okan Buruk, Mauro Icardi için tarih verdi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin geliş tarihiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 16.07.2023 - 08:34
Okan Buruk, Mauro Icardi için tarih verdi
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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ajans 1905 YouTube kanalında Mauro Icardi transferi hakkında konuştu.

"PAZARTESİ GÜNÜ BEKLİYORUZ"

Transferin son aşamada olduğunu söyleyen Buruk, "Icardi'yi bekliyoruz, gelişiyle ilgili ufak bir aksaklık oldu. İnşallah pazartesi gününe kadar gelecek. Ailevi bir problemi oldu. Sözleşme olarak bir sıkıntı yok. Kulübüyle anlaşıldı. Sözlü olarak kendiyle de anlaşıldı ama henüz resmi imza atılmadı" ifadelerini kullandı.

Son haberlere göre; Galatasaray'ın Mauro Icardi'nin kulübü PSG ile 10 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardığıı belirtilmişti.

GEÇEN YIL NE YAPTI?

Galatasaray'ın geçen sezon kazandığı şampiyonlukta büyük pay sahibi olan 30 yaşındaki futbolcu, çıktığı 26 maçta 23 gol attı ve 8 asist yaptı.


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