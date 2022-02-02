Olympique Lyon Rıdvan Yılmaz’ı istiyor
Fransa Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Lyon’un, Beşiktaş’ın genç yıldızı Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş ile temasa geçtiği öğrenildi.
Ligue 1 ekipleri Türk yıldızları kadrolarına katmaya devam ediyor.
Sözcü’den Ali Aydın’ın haberine göre, Olympique Lyon, Rıdvan Yılmaz için tekrardan Beşiktaş ile görüşmelere başladı.
Yaz transfer döneminde Lyon’un, Beşiktaş’ın 20 yaşındaki yıldız oyuncusunu almak istediği fakat 10 milyon Euro’luk ücreti yüksek bulduğu kaydedilmişti.
Haberde, Fransız kulübün genç futbolcu için tekrardan bir girişimde bulunduğu ve Beşiktaş’ın bu sefer oyuncu için 8 milyon Euro istediği kaydedildi. Ayrıca siyah-beyazlıların, sözleşmeye eklemek üzere performans ücreti ile bir sonraki satıştan pay gibi opsiyonları da Lyon yetkililerine ilettiği belirtildi.
FRANSIZLARIN TÜRK SEVGİSİ
Fransa Ligi ekipleri daha önceden Türk yıldızları kadrosuna katarak Süper Lig oyuncularını transfer listelerine eklemeye başlamıştı. Bu akımda, Lille kulübü, Zeki Çelik, Yusuf Yazıcı, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı’yı kadrosuna katarak diğer takımlara örnek olmuştu.
Lille’i takip eden Marsilya, Cengiz Ünder’i kadrosuna katmıştı. Daha sonra ise Doğan Alemdar, Rennes takımına transfer olmuştu.
En son olarak da Galatasaray’ın 18 yaşındaki yıldız adayı Bartuğ Elmaz, Marsilya takımı ile 4 yıllık anlaşmaya varmıştı.
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