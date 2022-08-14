Osman Korkmazel yazdı: 'Bir hata pahalıya patladı'

14 Ağustos 2022 Pazar, 00:01

Galatasaray, Süper Lig'de kendi seyircisi önünde oynadığı ilk maçtan yenik ayrıldı.

Sarı-kırmızılıların Giresunspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmayı Osman Korkmazel yorumladı.

Osman Korkmazel'in yazısı şu şekilde:

"Süper Lig’de ilk hafta maçlarında tüm takımları inceledim. Isınma turlarında olduklarını net bir şekilde görebiliyorsun. Ama gel de bunu her ekibin fanatik izleyicilerine anlat! Neyse derine inmeden, bu akşamki Galatasaray karşılaşmasına döneyim. Rakibi Giresunspor Hakan Keleş’in öğrencileri henüz hazır değil, kadroları da zayıfladı. Geçen yıl burada Galatasaray’ı yendiklerini de hatırlatmalıyım. Okan Buruk’un transfer istekleri bir bir oluyor. Az sonra kadroda ne gibi değişimler yapacak göreceğiz. Okan hocanın tek değişimi Midtsjö olurken, Hakan hoca da fazla oynama yapmamıştı. Vay vay, tribünler silme dolu, sahada enfes. Galatasaray’ın önde baskısı hemen başladı. Dk. 4 Oliveira’nın frikiği direkte patladı. Hız kesmiyorlar, dk.13 Yunus’un ince pası; Kerem’in dönerek vuruşunu Onurcan müthiş çıkardı. Merkez orta saha iş yapınca, nasıl gol bölgesine akıyor Galatasaray. Giresunspor hücuma çıkmayı fazla düşünmeyince, maç neredeyse tek kaleye dönüştü. En büyük sıkıntı golün gelmemesi. Yine Seferoviç’e değineceğim; kendi bölgesinde çok geziyor, ters koşu ve öne hamlede yapıyor; tüm bunlar onu yorgun kılıyor. Gomis’den biraz ders alması lazım. İlk yarının hakimi Galatasaray’dı ama gol gelmemesi endişe yaratabilir. Bakalım Okan hocadan hemen hamle gelecek mi?

Taraftarın coşkuyu fazlaca arttırması da önemli. Akıllıca bir iş Okan hocadan, Gomis’i alıp çift santrfora döndü. Bu değişim Seferoviç’i etkin hali getirecektir. Tribünlerin katkısı, saha içine iyice yansımaya başladı. Giresunspor gol bölgesine akıyor, net bir fırsat bulamıyorlar. Okan hocadan bir akıl işi daha, sarı kartlı Oliviera ile L.Torreira ile değiştirdi. İnanılır gibi değil, Abdülkerim öyle bir hata yaptı ki; bu fırsatı S.Eguskiza gole çevirdi. Mertens ve Kazımcan’da oyunda. 2 dk. geçmedi ki Kazımcan’ın ortasına, Seferoviç kafayı yapıştırdı ama Onurcan gole izin vermedi. Genç Hamza’da sahada, oyun tek kaleye döndü. Gol gelmeyince sinir harbi devrede, 8 dk. uzatma gol gelir mi; gelmedi, gelmedi. Ah Abdülkerim ah, bir hatan pahalıya patladı. Yazık değil mi, o muhteşem taraftara..."