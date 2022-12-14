Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına seyircisiz oynama kararı
FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka'nın deplasmanda oynayacağı AEK mücadelesinin seyircisiz olacağı açıklandı.
Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son haftasında 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak AEK-Pınar Karşıyaka müsabakası, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.
FIBA Şampiyonlar Ligi'nin açıklamasında, Atina'da 7 Aralık Çarşamba günü yapılan UNAHOTELS Reggio Emilia maçından önce yaşanan olaylar nedeniyle AEK'nin organizasyonda sahasındaki 3 müsabakayı seyircisiz oynayacağı belirtildi.
SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI
Cezanın 21 Aralık Çarşamba günü Atina'daki AEK-Pınar Karşıyaka maçıyla uygulanmaya başlanacağı, ayrıca kulübe 10 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.
Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'un liderliğini garantilediği B Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra AEK ve UNAHOTELS Reggio Emilia'nın play-in'e kalma şansı devam ediyor.
Video Haberler
- Özel öğrencilere okul bahçesinde doğayla iç içe eğitim
- Halit Kıvanç'ın adı stada verildi
- Lastikçinin fırladığı an kamerada
- Tarihi hamamda mahsur kalan 5 yavru köpek kurtarıldı
- Toros Dağları'ndan alıç topluyorlar
- Okul arazisinde yetiştirilen pamuktan 400 bin lira gelir
- Gökbakar, Recep İvedik 7'nin bilinmeyenlerini anlattı
- 128 kiloluk 'Fırat turnası'nı iş yerinde sergiliyor
- Akdeniz meyve sineğine 'cazibe' tuzağı
- Papağanı 'Lara'yı omzunda gezdiriyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Skandalı kapatan savcının sicili
- İmamoğlu'na 'siyasi yasak' davası
- İmamoğlu'ndan milyonlarca İstanbulluya çağrı
- Kılıçdaroğlu'ndan 'Aslı Baykal' çıkışı
- Kılıçdaroğlu'nun 'Ciddiye almıyoruz' sözlerine yanıt
- Yine tarikat, yine cinsel istismar!
- Belediyeye operasyonda yeni gelişme
- Erdoğan'ın yeni başdanışmanı Hülagü oldu
- Referandumun kapısı aralandı
- Erdoğan'dan EYT açıklaması