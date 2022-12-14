Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına seyircisiz oynama kararı

FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Pınar Karşıyaka'nın deplasmanda oynayacağı AEK mücadelesinin seyircisiz olacağı açıklandı.

AA
14 Aralık 2022 Çarşamba, 14:49
Pınar Karşıyaka'nın FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki maçına seyircisiz oynama kararı
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Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu 6. ve son haftasında 21 Aralık Çarşamba günü yapılacak AEK-Pınar Karşıyaka müsabakası, ev sahibi ekibin cezası nedeniyle seyircisiz oynanacak.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nin açıklamasında, Atina'da 7 Aralık Çarşamba günü yapılan UNAHOTELS Reggio Emilia maçından önce yaşanan olaylar nedeniyle AEK'nin organizasyonda sahasındaki 3 müsabakayı seyircisiz oynayacağı belirtildi.

SEYİRCİSİZ OYNAMA VE PARA CEZASI

Cezanın 21 Aralık Çarşamba günü Atina'daki AEK-Pınar Karşıyaka maçıyla uygulanmaya başlanacağı, ayrıca kulübe 10 bin avro para cezası verildiği kaydedildi.

Almanya temsilcisi Telekom Baskets Bonn'un liderliğini garantilediği B Grubu'nda Pınar Karşıyaka'nın yanı sıra AEK ve UNAHOTELS Reggio Emilia'nın play-in'e kalma şansı devam ediyor.


FIBA Şampiyonlar Ligi pınar karşıyaka AEK

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