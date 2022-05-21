Portekiz basını duyurdu: 'Jesus, Fenerbahçe'ye imza attı!'

21 Mayıs 2022 Cumartesi, 14:16

Fenerbahçe'nin teknik direktör Jorge Jesus ile yaptığı prensip anlaşmasına dair Portekiz'den daha fazla detay gelmeye başladı.

Record'da yer alan habere göre; Fenerbahçe, Jorge Jesus ve ekibine toplam 7 milyon Euro maaş ödemesi yapacak. Fenerbahçe ve Jorge Jesus arasında sözleşme, tek şartın gerçekleşmesi halinde geçersiz kılacağı şekilde imzalandı.

Ali Koç ile Jorge Jesus'un uzun süren görüşmeler ve doğrudan temaslar yaptığı, bunun sonucunda sözleşmenin imzalandığı kaydedildi.

SÖZLEŞMENİN GEÇERSİZ OLACAĞI ŞART

Jorge Jesus'un imza attığı sözleşmenin geçersiz olması için Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi bileti alamaması gerekiyor.

FENERBAHÇE BİLETİ KAYBEDEBİLİR Mİ?

Sezon son haftasında ligden düşmesi kesinleşen ÖKY Malatyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, lig üçüncüsü Konyaspor'a karşı da 9 averaj üstünlüğüne sahip.

ARALIK AYINDAN BERİ GÖRÜŞÜYORLAR

Fenerbahçe ile Jesus arasındaki görüşmelere dair daha fazla detay da verildi. Jesus'un Benfica'dan ayrılmasının ardından 2021'in sonundan beri Fenerbahçe ile görüşmelerin olduğu, Portekizli teknik direktörün sezon sonunda ve Şampiyonlar Ligi bileti alınması halinde geleceğini ilettiği de vurgulandı.