Real Sociedad, Valencia'yı tek golle geçti!

İspanya La Liga 36. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Valencia'yı 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.05.2024 - 09:11
Real Sociedad, Valencia'yı tek golle geçti!
Abone Ol google-news

İspanya La Liga 36. hafta maçında Real Sociedad, sahasında Valencia ile karşılaştı. Reale Arena'da oynanan maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

Real Sociedad'ın galibiyet golünü 3. dakikada Andre Silva kaydetti.

Valencia'nın 2. dakikada Yaremchuk ile bulduğu gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Valencia'da milli futbolcu Cenk Özkacar, 90 dakika sahada kaldı.

Sociedad, bu galibiyetle puanını 57'ye çıkardı ve Avrupa yolunda hata yapmadı. Valencia ise 48 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Valencia, Girona ile oynayacak. Real Sociedad ise Real Betis ile karşılaşacak.


real sociedad haberleri valencia haberleri la liga haberleri

İlgili Haberler

Real Sociedad 4 maç aradan sonra kazandı

Real Sociedad 4 maç aradan sonra kazandı
PSG, Kylian Mbappe ile güldü: PSG 2-0 Real Sociedad

PSG, Kylian Mbappe ile güldü: PSG 2-0 Real Sociedad
Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nda avantajı kaptı!

Real Sociedad, İspanya Kral Kupası'nda avantajı kaptı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti

Cannes'ın kırmızı halısında Türk rüzgârı esti
Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç: Bu burçların kalbi çok temiz

İyi kalpliliğiyle bilinen 4 burç: Bu burçların kalbi çok temiz
Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu

Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu
Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Mübarek adamdan muhteşem gol'

Arda Güler İspanyolları kendine hayran bıraktı: 'Mübarek adamdan muhteşem gol'
Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 17 Mayıs 2024 Cuma Balık burcu yorumu
Yüzlerce kişi Bilecik ormanlarına akın etti: Her yerden fışkırıyor, 50 yılın en yoğun hasadı

Yüzlerce kişi Bilecik ormanlarına akın etti: Her yerden fışkırıyor, 50 yılın en yoğun hasadı
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!