Rıdvan Dilmen'den Berke Özer'e eleştiri: Uzaydan gol mü yenir?

23 Ocak 2022 Pazar, 13:28

Ünlü spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, TRT Spor ekranlarındaki "%100 Futbol" programında Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Fenerbahçe'nin yediği gole değinen Dilmen, "Fenerbahçe'nin bu maçta yediği gole baktıktan sonra diyorum ki bu takımın yedek kalecisi böyle gol yemez. Fenerbahçe, Altay Bayındır'ı zorlayacak bir kaleci almalı. Tabii ki bu beraberliği kaleciye bağlayamayız. İkinci yarıda İlk yarıdaki Sivas, Fenerbahçe gitti, başka bir Sivas Başka bir Fenerbahçe geldi." dedi.

Sivasspor'un attığı golde Berke'nin yüzde yüz hatalı olduğunu söyleyen Dilmen, "Uzaydan gol mü yenir? Çatala gider, anlarım. Fenerbahçe yenecek, yenilecek, böyle gidecek." dedi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamalarından satır başları:

"İsmail Kartal doğru bir takımla çıktı sahaya ama rakımı yüksek yerlerde maça başladığınız oyuncularla bitireceksiniz. Oyuna giren nefes nefese kalır. Fenerbahçe maçında ikinci yarı oyuna girdikten sonra verim sağlayan bir oyuncu olmadı."

"İrfan Can'ın sezon başından itibaren oynamaması maç ritmini kaybettirdi. Onun üzerine de psikolojik baskı yaşadı. Vücut olarak bir sıkıntısı yok ama tempo olarak sıkıntılı. Ama yavaş yavaş oyuncuları kendi mevkilerinde oynatan bir teknik adam var."



"Bence Fenerbahçe sezona doğru teknik direktörle başlamadı. Denenmişle başladı ve bundan dolayı da problem yaşadı. Ben bugün Fenerbahçe'nin teknik direktörü olsaydım ben de bu kadroyla çıkardım. Burada problem yok, ancak Osayi bir ara savunma dörtlüsünün soluna geçti. Bu adam kanat oyuncusu."



"İsmail hoca istese de istemese de bu fişi çekmişlik, bu mental yorgunluk zaman zaman sizi üste çıkartır, zaman zaman da dip yaptırır. Ortası hiç olmaz. Büyük kulüplerin ortasını yakalaması bile yeterlidir, çünkü kalite vardır. Fenerbahçe'nin yedeklerinde birçok oyuncu vardı. Elbette olağanüstü değiller ama lig için yeterli. Eksikleri olmasına rağmen alınan bu 37 puan yeterli değil."



"Fenerbahçe'ye baktığımız zaman oyuncuların şampiyonluk ümidi olmadığı için mücadele etmiyor. Fenerbahçe'de bu kadronun karşılığı 37 puan değildir. Artık üst üste bir seri yakalaması lazım. Fenerbahçe ilk 8 haftada eleştirmeme rağmen lig lideriydi. Şimdi de Fenerbahçe'nin ikinci yarının ilk 8 maçında en azından 19 puan toplaması gerekir."

