Rio Ferdinand: Kaptanlık vasfı yok
Manchester United’ın efsane oyuncusu Rio Ferdinand, Harry Maguire’ın kaptanlık için uygun olmadığını açıkladı.
Eurosport’ta yer alan habere göre, Rio Ferdinand, 2019 yılının ağustos ayında Leicester City’den 80 milyon sterlin karşılığında Manchester United’a transfer edilen Harry Maguire’ın kaptanlık için uygun olmadığını söyledi.
Ferdinand, takıma katıldıktan 6 ay sonra kaptanlık görevine getirilen Maguire’ın böyle büyük bir sorumluluğu üstlenemeyecek kadar tecrübesiz olduğunu öne sürdü.
Manchester United’ın kalecisi David de Gea’nın daha iyi bir kaptanlık görevi yapacağına inandığını söyleyen Ferdinand, “Maguire’ın kaptanlığa sahip olması, ona ilk on birde oynama şansını verdi. Bence, kaptanlığı çok erken verdiler. Tabii United’da kaptanlık teklif ettiğiniz zaman kimse bu görevi reddedemez” diye konuştu.
Manchester United’da kaptanlık görevini üstlenmenin büyük bir baskıyı da beraberinde getirdiğini dile getiren Ferdinand, “Bu çok zor bir iş. Maguire’da henüz kaptanlık vasfı yok” dedi.
“BASKIYI HAFİFLETEBİLİRSİNİZ”
Rio Ferdinand, Manchester United’ın hocası Ralf Rangnick’in kaptanlık görevini De Gea’ya vermesi halinde Maguire’ın üstündeki baskıdan kurtulacağını iddia etti.
Ferdinand, “Maguire’ın daha fazla eleştiri almasının engellenmesini lazım. Kaptanlığı ondan alarak üzerindeki baskıyı hafifletebilirsiniz. Kulüpte çok fazla kaptan olabilecek futbolcu var” ifadelerini kullandı.
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