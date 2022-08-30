Roma - Monza maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?
İtalya Birinci Futbol Ligi'nde (Serie A) milli futbolcu Zeki Çelik'in takımı Roma, kendi sahasında Monza'yı ağırlıyor. Zorlu mücadele saat 21:45'te başlayacak.
Serie A'da 4. hafta heyecanı devam ediyor.
Milli futbolcu Zeki Çelik'in formasını giydiği Roma, kendi sahasında Monza'yı ağırlayacak.
Saat 21:45'te başlayacak zorlu mücadele S Sport kanalından naklen yayımlanacak.
Roma, ligin 3. haftasında deplasmanda karşılaştığı Juventus ile 1-1 berabere kalmıştı.
Monza ise kendi evinde ağırladığı Udinese'ye 2-1 mağlup olmuştu.
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