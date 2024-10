Ronaldinho futbola geri dönüyor: Kulüp satın aldı!

Brezilyalı efsane Ronaldinho, futbol hayatına kulüp sahibi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

44 yaşındaki yetenekli isim, Kuzey Amerika üçüncü liginde yer alan Greenville Triumph'u daha önce de iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile satın aldı.

beIN Sports'ta yer alan habere göre, kariyeri boyunca Barcelona, PSG ve Milan başta olmak üzere birçok büyük takımda giyip ulaşılması zor başarılara imza atan Ronaldinho'nun yeni meydan okuması ise Greenville'i ABD’de söz sahibi bir kulüp haline getirmek oldu.

BREAKING NEWS: Global Soccer Icon ???????????????????? Joins Ownership Group of Greenville Triumph and Liberty ??



