Ronaldinho futbola geri dönüyor: Kulüp satın aldı!

Yayınlanma: 10.10.2024 - 19:43

Güncelleme: 10.10.2024 - 19:43

Brezilyalı efsane Ronaldinho, futbol hayatına kulüp sahibi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.

44 yaşındaki yetenekli isim, Kuzey Amerika üçüncü liginde yer alan Greenville Triumph'u daha önce de iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile satın aldı.

EN BÜYÜK AMACI...

beIN Sports'ta yer alan habere göre, kariyeri boyunca Barcelona, PSG ve Milan başta olmak üzere birçok büyük takımda giyip ulaşılması zor başarılara imza atan Ronaldinho'nun yeni meydan okuması ise Greenville'i ABD’de söz sahibi bir kulüp haline getirmek oldu.

BREAKING NEWS: Global Soccer Icon ???????????????????? Joins Ownership Group of Greenville Triumph and Liberty ??



?? Read more: https://t.co/MbpfKX9pyg pic.twitter.com/rtiJQC8Xx3 — Greenville Triumph SC (@GVLTriumph) October 9, 2024

BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI

Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan Brezilyalı isim; bir Ballon d'Or, bir Dünya Kupası, bir Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 12 kupa kazandıç

Bir nesli kendisine hayran bıraktıran yetenekli hücum oyuncusu bu süreçte çıktığı 561 karşılaşmada; 202 gol attı ve 171 asist yaptı.