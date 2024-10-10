Ronaldinho futbola geri dönüyor: Kulüp satın aldı!
Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho, futbol hayatına kulüp sahibi olarak geri dönüyor. Ronaldinho, Kuzey Amerika üçüncü liginde yer alan Greenville Triumph'u yatırımcı grubuyla birlikte satın aldı.
Brezilyalı efsane Ronaldinho, futbol hayatına kulüp sahibi olarak geri dönmeye hazırlanıyor.
44 yaşındaki yetenekli isim, Kuzey Amerika üçüncü liginde yer alan Greenville Triumph'u daha önce de iş birliği yaptığı bir yatırımcı grubu ile satın aldı.
EN BÜYÜK AMACI...
beIN Sports'ta yer alan habere göre, kariyeri boyunca Barcelona, PSG ve Milan başta olmak üzere birçok büyük takımda giyip ulaşılması zor başarılara imza atan Ronaldinho'nun yeni meydan okuması ise Greenville'i ABD’de söz sahibi bir kulüp haline getirmek oldu.
BREAKING NEWS: Global Soccer Icon ???????????????????? Joins Ownership Group of Greenville Triumph and Liberty ??— Greenville Triumph SC (@GVLTriumph) October 9, 2024
?? Read more: https://t.co/MbpfKX9pyg pic.twitter.com/rtiJQC8Xx3
BÜYÜK BAŞARILAR KAZANDI
Kariyeri boyunca büyük başarılara imza atan Brezilyalı isim; bir Ballon d'Or, bir Dünya Kupası, bir Şampiyonlar Ligi olmak üzere toplam 12 kupa kazandıç
Bir nesli kendisine hayran bıraktıran yetenekli hücum oyuncusu bu süreçte çıktığı 561 karşılaşmada; 202 gol attı ve 171 asist yaptı.
Spor Haberleri
- Abdülkadir Ömür'den Trabzonspor itirafı
- Ronaldinho futbola geri dönüyor
- Serhat Akın'ın silahlı saldırı olayında yeni gelişme!
- 'Geldiğim günden beri bizden çok...'
- Arda Güler'den iddialara cevap!
- Sinan Kaloğlu'nun ekibi belli oldu
- Panathinaikoslu futbolcu için açıklama!
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Jose Mourinho'dan Rafael Nadal'a veda!
- Faslı yıldızdan Fenerbahçe'nin rakibine kötü haber!
En Çok Okunan Haberler
-
- Yıldız futbolcu evinde ölü bulundu!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Son seçim anketi paylaşıldı!
- Özel kalemin valizinde 60 kilo kaçak altın bulundu!
- ‘Adımı o kirli ağzına almasın, Cem Garipoğlu ölmedi’
- E-Nabız deyip geçmeyin!
- ABD mahkemesinden 'Eylem Tok' kararı
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Rojin'in son görüntüleri ortaya çıktı
- Uruguaylı kaleci kulüp satın aldı!