Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Torino, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor.
Ivan Juric yönetimindeki Torino, deplasmanda Paulo Sousa'nın ekibi Salernitana ile karşılaşacak.
SALERNITANA - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?
Arechi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.
SALERNITANA - TORINO MAÇI SAAT HANGİ KANALDA?
İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Torino, ligde oyandığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 1-0 mağlup etmişti.
Salernitana ise Lecce deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.
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