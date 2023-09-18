Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Torino, İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 4. haftasında deplasmanda Salernitana ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.09.2023 - 13:40
Salernitana - Torino maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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İtalya Serie A'da 4. hafta heyecanı yaşanıyor.

Ivan Juric yönetimindeki Torino, deplasmanda Paulo Sousa'nın ekibi Salernitana ile karşılaşacak.

SALERNITANA - TORINO MAÇI SAAT KAÇTA?

Arechi Stadyumu'nda oynanacak mücadele TSİ 19:30'da başlayacak.

SALERNITANA - TORINO MAÇI SAAT HANGİ KANALDA?

İtalyan hakem Antonio Giua'nın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Torino, ligde oyandığı son maçta kendi sahasında ağırladığı Genoa'yı 1-0 mağlup etmişti.

 Salernitana ise Lecce deplasmanından 2-0'lık yenilgi ile ayrılmıştı.


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