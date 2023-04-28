Sergio Oliveira'dan Jesus yanıtı: 'Hocanın söyledikleriyle ilgili...'

Yayınlanma: 28.04.2023 - 12:21

Güncelleme: 28.04.2023 - 12:21

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Sergio Oliveira, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de 32. haftaya en yakın rakiplerinin 6 puan önünde girdiklerini aktaran tecrübeli futbolcu, "Şampiyonluk uzun bir yol. Şimdiye kadar iyi geldik. Aynı şekilde devam etmemiz gerekiyor. Önümüzdeki 6 maça kazanarak devam etmemiz lazım" diye konuştu.

"KAZANMAYA HAZIRIZ"

Oliveira, 30 Nisan Pazar günü deplasmanda çıkacakları Beşiktaş derbisiyle ilgili, "Sırrımız ciddi ve hırslı olmak. Her maça aynı değeri veriyoruz. Derbi galibiyetleri önemli ama diğer maçları kaybettiğinizde derbilerin bir anlamı olmuyor. Biz kazanmaya hazırız. Bu maça da odaklanmış durumdayız" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'I PORTEKİZ KULÜBÜNE BENZETTİ

Kariyerinde Porto ve Roma formaları giyen Sergio Oliveira, "Galatasaray'ı Porto ve Roma seviyesinde görüyorum. Çok büyük ve önemli bir kulüp. Birçok şampiyonluk var ve her zaman şampiyonluk için mücadele ediyor. Ben de buraya bunun parçası olmak için geldim" şeklinde görüş belirtti.

"HOCANIN SÖYLEDİKLERİYLE İLGİLİ..."

"Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus'un 'Bu ligde maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri üzerine ne düşünüyorsun?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Haberleri takip etmiyorum. Hocanın söyledikleriyle ilgili bir bilgim yok. Dürüst fikrim; Süper Lig'de çok yüksek seviyede, çok iyi oyun oynanıyor. Geliştirilecek konular var tabii ki; iletişim, pazarlama gibi alanlarda... Çok iyi oyuncular var bu ligde; sadece deneyimliler değil, gençler de var. Daha büyük takımlarda oynama fırsatları olacaktır. 30 yaşımda geldim ben, mental ve fiziksel olarak hala iyi dönemimdeyim. Türkiye'de harika karşılandım. Türkiye'yi hem ülke olarak hem lig olarak beğeniyorum. Burada evimde gibiyim."

Fenerbahçe'ye gol atan Galatasaray'ın ilk Portekizli oyuncusu olduğu hatırlatılması üzerine, "Mutluyum. Maçı kazanmaya yardımcı olduğum için mutluyum. Her maçta bu geçerli. Her maçta gol atarsam mutlu olurum elbette" şeklinde konuştu.