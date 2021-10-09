Serie A takımı Inter'den Erling Haaland itirafı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 09:28

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in CEO'luğunu yapan Guiseppe Marotta, Juventus'ta aynı görevi yaptığı esnada Erling Haaland'ı çok ucuza transfer etme ihtimallerinin olduğunu açıkladı.

Haaland'ı Molde'de oynadığı dönemde Juventus'a transfer etmek istediklerini ifade eden Marotta, "Ama son anda vazgeçtik. Şimdi onun için konuşulan paraları gördükten sonra Haaland için Serie A defteri kapandı diyebiliriz. İtalya'da Haaland için o paraları verebilecek bir takım yok." şeklinde konuştu.

Ocak 2020'de transfer olduğu Dortmund'da 67 maça çıkan 21 yaşındaki oyuncu 68 gol atıp 19 da asist yaptı.