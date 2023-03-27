Son Dakika: MHK'den hakem atamalarında değişiklik kararı

Merkez Hakem Kurulu (MHK), sezonun kalan haftaları öncesi hakem atamalarında değişikliğe gidildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 12:08
Son Dakika: MHK'den hakem atamalarında değişiklik kararı
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu, hakemlerin atanmasıyla ilgili bir kuralı kalan haftalarda değiştirdiğini açıkladı.

Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Hakemlerimizin 5 haftada 3 maçtan fazla görev alamama kriteri bu haftadan itibaren şampiyonluk ve ligde kalma mücadelelerinin kritik hale gelmesinden dolayı kaldırılmıştır" denildi.

MAÇ PROGRAMI BELLİ OLDU

Öte yandan TFF, Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig ve 3. Lig  maçlarının programını açıkladı.

TFF tarafından açıklanan program şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig 27. hafta müsabakaları 1, 2 ve 3 Nisan'da, Spor Toto 1. Lig 29. hafta müsabakaları 28, 29 ve 30 Mart'ta, TFF 2. Lig 29. hafta müsabakaları 29 ve 30 Mart'ta, TFF 3. Lig 26. hafta müsabakaları ise 1 ve 2 Nisan'da oynanacaktır."


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