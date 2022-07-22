Son Dakika: Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber

Fenerbahçe, Serdar Aziz'in sol uyluk kasık bölgesinde 3. derecede yırtık ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 15:22
Son Dakika: Serdar Aziz'den Fenerbahçe'ye kötü haber
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Fenerbahçe'de Serdar Aziz'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli kulüp, deneyimli stoperin sol uyluk kasık bölgesinde 3. derecede yırtık ve kanama tespit edildiğini duyurdu.

NTV'de yer alan habere göre, Serdar Aziz'in 1,5 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtiliyor.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

"Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Acıbadem Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."


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