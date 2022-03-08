Spartak Moskova Kulübü Ayron Lucas iddialarını yalanladı
Rusya Premier Ligi ekibi Spartak Moskova, Brezilyalı sol bek Ayrton Lucas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberleri yalanladı. Lucas'ın menajeri, "Oyuncunun ayrılmak gibi bir düşüncesi yok" dedi.
Spartak Moskova Basın Sözcüsü Dmitry Zelenov, Brezilyalı futbolcu Ayrton Lucas'ın Fenerbahçe ile anlaştığı yönündeki haberlerin doğru olmadığını açıkladı.
Spartak Moskova Basın Sözcüsü Ayrton Lucas, "Önümüzdeki günlerde Türk basınında bu tarz yalan haberleri çok fazla göreceğiz. Her haberi yalanlayamayız. Spartak Moskova'dan ayrılan futbolcu olmayacak. Takımımız bir sonraki maça odaklanmıştır" ifadelerini kullandı.
24 yaşındaki sol bek Ayrton Lucas, Spartak Moskova'da bu sezon tüm kulvarlarda 28 maçta forma giyerken 1 gol attı ve 1 asist yaptı.
MENAJERİNDEN AÇIKLAMA
Ayrton Lucas'ın menajeri Carlos Leite, "FIFA, Rusya'daki yabancı oyunculara sözleşmeleriyle ilgili hak tanıdı. Ancak Ayrton Lucas'ın Spartak Moskova'dan ayrılmak gibi bir düşüncesi yok" dedi.
FIFA'DAN RUSYA AÇIKLAMASI
FIFA, "Rusya'da yabancı futbolcu ve teknik direktörlerin kulüpleriyle arasında 10 Mart'a kadar karşılıklı anlaşma olmaması halinde, 30 Haziran 2022'ye kadar geçerli olmak üzere yabancı futbolcu ve teknik direktörler tek taraflı fesih hakkına sahip olacaklar" açıklamasında bulundu
Öte yandan FIFA, Ukrayna'daki yabancı futbolcu ve teknik direktörlerin sözleşmelerinin 30 Haziran 2022'ye kadar askıya alındığını duyurdu.
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