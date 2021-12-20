Süper Lig'de heyecan 18. hafta maçlarıyla devam edecek
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftası yarın oynanacak 4 maçla başlayacak.
Spor Toto Süper Lig'de 18. hafta yarın yapılacak 4 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre hafta içinde oynanacak 18. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
17.00 Fraport TAV Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)
17.00 Medipol Başakşehir-GZT Giresunspor (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Altay-Trabzonspor (Alsancak Mustafa Denizli)
20.00 Adana Demirspor-Galatasaray (Yeni Adana)
22 Aralık Çarşamba:
17.00 Demir Grup Sivasspor-Çaykur Rizespor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
17.00 Atakaş Hatayspor-İttifak Holding Konyaspor (Yeni Hatay)
20.00 Gaziantep FK-Aytemiz Alanyaspor (Kalyon)
20.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Fenerbahçe (Atatürk Olimpiyat)
23 Aralık Perşembe:
17.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Malatya)
20.00 Beşiktaş-Göztepe (Vodafone Park)
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