Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu!

Yayınlanma: 16.08.2024 - 16:22

Güncelleme: 16.08.2024 - 16:23

Süper Lig'de ilk hafta maçları oynanırken, futbolseverlerin gözü bir yandan şampiyonluk oranlarına çevrildi.

İlk hafta maçlarının ardından şampiyonluk oranları belli oldu.

FENERBAHÇE FAVORİ OLDU

Önceki sezonun ikincisi Fenerbahçe, 1.85 ile en büyük favori gösterildi. Son iki yılın şampiyonu Galatasaray ise 2.10 oranla ikinci sırada yer aldı.

Sezona flaş bir başlangıç yapan Beşiktaş, 6.00 oranıyla üçüncü favori gösterildi. Trabzonspor'un oranı 40.00, Başakşehir'in oranı ise 90.00 olarak belirlendi.