Tanju Çolak'tan şoke eden sözler: Bu kadar yabancıyı sevmiyorum
Ünlü eski milli futbolcu Tanju Çolak, spor yorumları yaptığı bir futbol programında kendisinden oldukça söz ettirecek laflarda bulundu. Çolak yabancı futbolcularla ilgili, "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum" dedi.
Tanju Çolak, 1981-1994 yılları arasındaki aktif futbol kariyerinde performansıyla adından oldukça söz ettirmiş ve beşi art arda olmak üzere toplamda yedi kez gol krallığı yaşamıştı.
Spor hayatı devam ederken ve sonrasında magazin gündemini de oldukça meşgul eden Çolak, bu sefer de bir spor programında yaptığı açıklamalar ile gündem oldu.
Eski milli futbolcu Tanju Çolak, A Spor'da katıldığı bir televizyon programında "Bu kadar yabancıyı sevmiyorum. Bu kadar yabancının Türkiye'ye gelmesine gerek yok. Biz bize yeteriz. Hem milli, hem yerli olalım" açıklamasında bulundu.
Tanju Çolak'ın ifadeleri şu şekilde:
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