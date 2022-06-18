Tenerife ile Girona, La Liga'ya yükselmek için karşılaşacak

18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:45

İspanya Ligi'ne yükselecek son takım pazar akşamı belli oluyor.

La Liga'ya yükselecek son takımın belli olacağı Tenerife - Girona mücadelesi yarın saat 22.00'de başlayacak. Real Madrid'in en yakın rakibine 13 puan fark atarak, 86 puanla şampiyon olarak tamamladığı 2021-22 sezonunda Granada, Levante ve Deportivo Alaves lige veda etmişti.

ALMERIA İLE VALLADOLID'IN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ OLACAK

La Liga 2'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Almeria ve Valladolid'in ardından lige yükselecek son takım da pazar akşamı belli olacak. 0-0'lık ilk maçın rövanşında Tenerife sahasında Girona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele pazar akşamı saat 22.00'de oynanacak.

Finalde kazanan takım Almeria ve Valladolid'in ardından La Liga'ya yükselen 3'üncü takım olacak.