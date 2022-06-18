Tenerife ile Girona, La Liga'ya yükselmek için karşılaşacak

İspanya Futbol Ligi'nde (La Liga) yeni sezonda boy gösterecek son takım pazar akşamı belli olacak. Tenerife ile Girona, La Liga'ya yükselmek için karşı karşıya gelecek.

cumhuriyet.com.tr
18 Haziran 2022 Cumartesi, 14:45
Tenerife ile Girona, La Liga'ya yükselmek için karşılaşacak
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İspanya Ligi'ne yükselecek son takım pazar akşamı belli oluyor.

La Liga'ya yükselecek son takımın belli olacağı Tenerife - Girona mücadelesi yarın saat 22.00'de başlayacak. Real Madrid'in en yakın rakibine 13 puan fark atarak, 86 puanla şampiyon olarak tamamladığı 2021-22 sezonunda Granada, Levante ve Deportivo Alaves lige veda etmişti.

ALMERIA İLE VALLADOLID'IN ARDINDAN ÜÇÜNCÜ OLACAK

La Liga 2'de normal sezonu ilk 2 sırada tamamlayan Almeria ve Valladolid'in ardından lige yükselecek son takım da pazar akşamı belli olacak. 0-0'lık ilk maçın rövanşında Tenerife sahasında Girona'yı konuk edecek. Zorlu mücadele pazar akşamı saat 22.00'de oynanacak.

Finalde kazanan takım Almeria ve Valladolid'in ardından La Liga'ya yükselen 3'üncü takım olacak.


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