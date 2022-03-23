Teniste tek kadınların 1 numarası Barty tenisi bıraktığını açıkladı

23 Mart 2022 Çarşamba, 09:00

Teniste tek kadınların 1 numaralı raketi Avustralyalı Ashleigh Barty Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla tenisi bıraktığını açıkladı.

Yaptığı paylaşımda, "Tenisi bıraktığımı açıkladığım bugün benim için zor ve duygu dolu" ifadesini kullanan Barty, "Bu sporun bana verdiği her şey için çok müteşekkirim, gururlu ve tatmin olmuş şekilde ayrılıyorum. Bu yolda beni destekleyen herkese teşekkür ederim, yaşam boyu birlikte oluşturduğumuz anılar için her zaman minnettar olacağım" dedi.

İLK AVUSTRALYALI KADIN TENİSÇİ

Avustralya’da şok etkisi yapan kararın ardından 1 numaralı raket Barty’nin, perşembe günü basın toplantısı yaparak tenisi bırakmasının nedenlerini açıklaması bekleniyor.

29 Ocak 2022'de oynanan Avustralya Açık Tenis Turnuvası’nda ABD'li Danielle Collins'i 6-3, 7-6'lık setler sonucu 2-0 yenerek şampiyon olan Barty, Chris O'Neal'ın 1978'deki zaferinden bu yana Avustralya Açık'ı kazanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi olmuştu.