TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den yabancı hakem açıklaması

03 Kasım 2022 Perşembe, 15:56

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Anadolu Ajansı Spor Masası'nın konuğu oldu.

Hakemlerin eleştirilmesi konusuna İngiltere örneği veren Büyükekşi, "Pazartesi günü Londra'daydım. İngiltere Premier Lig CEO'su ile bir araya geldik. 'Maçtan sonra kulüp başkanları hakem hakkında konuşur mu?' dedim. 'Hayır, böyle bir şey olamaz' dedi. 'Teknik direktörler konuşur mu? dedim, 'Konuşurlarsa ağır ceza alırlar' dedi" ifadesini kullandı.

Hakemlerin sürekli ön planı çıkarılmasını eleştiren Mehmet Büyükekşi şöyle devam etti:

"Hakemi, Federasyonu yenilen takım günah keçisi ilan ediyor. Takımı, taktiği konuşmamız, değerlendirmemiz lazım. Oyunun kalitesini hakem üzerinden konuşmamamız lazım. Bazı oyuncular 10 golün bir tanesini gole çeviriyor. Bu oyuncunun kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hakemleri de böyle değerlendirmemiz lazım. Futbolcular, teknik direktörler hep iyi performans sergileyemeyebilirler. Hata yapabilirler. Hakemler de insan, onlar da hata yapabilirler. Bu gibi çalışmalar yapmamız lazım. Biz bunun çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Sadece Süper Lig için değil alt ligler için de bu geçerli. Kaybeden takımlar hep 'hakem bizi doğradı, hakem bizi yaktı' diyor. Bu kültürü değiştirmemiz lazım. İnşallah bunu da değiştireceğiz. Bu kültürümüzün değişmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Hakemlerin yapay zeka ile atandığı konusunda bazı kulüplerin eleştiri yaptığı yorumu üzerine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, "İngiltere'de 20 takım var. 19 tane hakemleri var. 19 hakem VAR'da ve sahada görev yapıyor. Bu ne demek? Bizde 22-23 saha hakemi, 12 tane VAR hakemi var. Hakem sayımız onlardan çok daha fazla. Aynı hakemler görev yapıyor, tabii ki yapacak. Koyduğumuz bir hedef var. Bir hakem aynı hakem maçıma üç haftadan önce atanmayacak. Orada çok fazla aynı hakem yönetiyor. İngiltere'de '4 hafta hedefliyoruz ama olmuyor' diyorlar. Güven duygusu oluşturmamız lazım. Bir sefer iki sefer bu olur. Ondan sonra bunu söyleyemezsiniz. Yapılması gereken konu, yapay zeka zaman içerisinde oluşacak. Şu anda bir algoritmayla yapıyoruz. 41-42 kriter var. Her hafta buna yenileri ekleniyor. Son üç maçta hakemlerin aldığı puanlar, sezon başından bu yana aldığı puanlar ve FIFA hakemi olmasına göre bir takım puanlar ekleniyor. Maçların zorluk derecesine göre FIFA hakem sayımız belli. Daha zor maçlar, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor gibi takımların maçlarını daha çok FIFA hakemleri yönetiyor. Bu hakemler yurt dışında başarılı maçlar yönetiyor. Yurt dışında bunu yapanların Türkiye'de de yapması normal. Eleştiri yaparken de objektif bakmamız lazım. O algoritma ile yapılan atamalarda amacımız insan etkisini minimuma indirmekti. Saha ve VAR hakemleri konusunda kriterler çok farklı. Bir grafik gösterdiler İngiltere'de. Hakemlerin maç içerisindeki ve maçın sonlarındaki verilerini hesaplamışlar. Çünkü maçın sonlarında koşuları düşüyor" ifadelerini kullandı.

YURT DIŞINDAN HAKEM GETİRİLMESİ

Büyükekşi sözlerini şöyle noktaladı: "Bizim şu anda orta hakemle ilgili yabancı hakem gündemimizde yok. Böyle bir şey söz konusu değil. Hakemlerimiz bizi yurt dışında başarıyla temsil ediyor. Şu anda bazı oyuncular nasıl Erasmus'da bizi temsil ediyor. Bazı ülkelerle yazışıyoruz. Bazı maçlarda hakem değişimi olabilir. Ama bir hakem değişimi olursa olur dedik. Ancak şu ana kadar olumlu bir gelişme olmadı.

VAR hakemiyle ilgili sayıyı 12'den daha yukarı çıkarmak istiyoruz. Bizim 22-23 Süper Lig hakemimiz var. VAR'da 12 tane var. Bir de birinci ligde de var. Oradaki hakem sayımızı da artırırsak, Kasım ayında devre arası olacak. Bir takım talepler olabilir. Şu anda bazı ülkelerle yazışıyoruz. Özellikle Avrupa ülkeleriyle, bazı VAR hakemi getirebiliriz. Önemli olan sayıdan çok kalitesinin yüksek olması. Bunları da değerlendiriyoruz. Amacımız en iyisini yapmak. Yüzde yüz sıfır hata mümkün değil. Yurt dışında da hakem hataları oluyor."