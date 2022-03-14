Tomas Sivok: Favorim Beşiktaş

14 Mart 2022 Pazartesi, 15:40

Beşiktaş ve Bursaspor formaları giyen eski futbolcu Tomas Sivok, Galatasaray-Beşiktaş derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Derbi karşılaşmasında eski takımı Beşiktaş'ı favori olarak gösteren Sivok, siyah-beyazlı takımın üç puana uzanacağını söyledi.

Sivok, Beşiktaş savunmasındaki Domagoj Vida'yı çok beğendiğini ifade ederken Hırvat futbolcunun bir stoper olarak çok güçlü olduğunu belirtti.

Tomas Sivok'un açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'ı takip ediyorum çünkü hala seviyorum. Orada 7 yıl geçirdim. Benim için çok özel bir takım. Bu sezon onlar için zor geçiyor. Geçen sene ki başarıların ardından beklentiler büyüktü ancak Beşiktaş büyük bir potansiyele ve harika oyuncu grubuna sahip.

"FAVORİM BEŞİKTAŞ"

Beşiktaş ligde Galatasaray'ın üzerinde. Derbiler çok özel maçlardır ve sonucunu önceden tahmin edemezsiniz ancak benim favorim Beşiktaş. Bu tip maçlar enerji ve güç gerektiriyor. Beşiktaş 3 puana uzanacaktır.

"VİDA HARİKA İŞLER YAPTI"

Hikayesi olan karşılaşmalarda bir futbolcu ön plana çıkabiliyor. Batshuayi bence bu tip düellolarda hazır olabilecek bir isim. Takımı adına goller atabilecek bir isim. Vida, benim Beşiktaş savunmasındaki en favorim oyuncum. Dinamo Kiev ve Hırvatistan Milli Takımı'nda harika işler yaptı. Bir stoper olarak çok güçlü. Sahada asla duruşunu bozmuyor. Dediğim gibi siyah-beyazlılar muazzam oyunculara sahip ve favorim Beşiktaş.

"TÜRK TAKIMLARI ALTYAPILARA DAHA ÇOK ÖNEM VERMELİ"

Beşiktaş altyapısı harika işler yapıyor. Ben oradayken Necip Uysal vardı ama bugünlerde pek çok oyuncuyu kadroda görüyoruz. Akademik takımlar profesyonel olma noktasında ilk adımdır. Bu oyuncular kendilerini geliştirip yurt dışına gidebilir. Bence Türk takımları altyapılara daha çok önem vermeli.

"GALATASARAY MAÇINI UNUTAMIYORUM"

İlk sezonumda 2 kupa birden kazandık ancak bu yıl evimizde Galatasaray'ı 2-1 mağlup ettiğimiz karşılaşmayı unutamıyorum. Bizim için şampiyonluk yolunda ve zor bir maçtı.

"ATİBA İNANILMAZ VÜCUDA SAHİP BİR PROFESYONEL"

Atiba ile harika görüşüyoruz, harika bir insan. 40 yaşında dahil hala oynuyor, inanılmaz vücuda sahip bir profesyonel. Onu tanıdığım için çok memnunum. Beşiktaş taraftarını çok seviyorum. Benim için dünyadaki en iyi taraftar topluluğu onlar. Hala kalbimdeler. Türkiye'de ailemle geçirdiğim süre boyunca hem bana hem de aileme çok iyi davrandılar. Onları çok seviyorum"