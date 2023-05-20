Tottenham kötü gidişatı durduramadı! Tottenham 1 - 3 Brentford (Maç sonucu)
Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham sahasında Brentford'a 3-1 mağlup oldu.
İngiltere Premier Lig'in 37. haftasında Tottenham sahasında Brentford ile karşılaştı.
Brentford deplasmanda Tottenham'ı 3-1 mağlup etti. Konuk takım adına golleri 50 ve 62. dakikalarda Bryan Mbeumo ile 88. dakikada Yoane Wissa kaydetti.
Tottenham'ın tek golü ise 8. dakikada Harry Kane attı. Böylece Tottenham son 7 maçında 5. mağlubiyetini yaşarken 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.
Bu sonucun ardından Premier Lig'de Tottenham 57 puanda kalırken Brentford ise puanını 56'ya yükseltti.
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