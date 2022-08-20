Tottenham, Wolverhampton'ı 1-0 yendi
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Tottenham, evinde ağırladığı Wolverhampton'ı 1-0 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 3. hafta maçında, Tottenham, Wolverhampton Wanderers'ı 1-0 yendi.
Londra'daki Tottenham Hotspur Stadyumu'nda oynanan maçta, Tottenham'ın golü maçın 64. dakikasında Harry Kane'den geldi. Bu gol, 29 yaşındaki İngiliz forvet Kane'nin Tottenham formasıyla 250. golü oldu.
Bu galibiyetin ardından Tottenham, 7 puanla Premier Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.
HARRY KANE'DEN REKOR
Takımını galibiyete taşıyan 29 yaşındaki İngiliz yıldız Harry Kane, attığı bu gol ile Premier Lig tarihine ait bir rekoru da kırmış oldu. Tottenham Hotspur formasıyla lig kariyerindeki 185. gole ulaşan Kane, 184 gol ile tek takımda en fazla gol atma rekorunu elinde bulunduran Manchester Cityli eski golcü Sergio Agüero'nun rekorunu kırmış oldu. Ayrıca Harry Kane; 260 gollü Alan Shearer, 208 gollü Wayne Rooney ve 187 gollü Andy Cole'un arkasına yerleşerek lig tarihinin en golcü 4. oyuncusu unvanını eline aldı.
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