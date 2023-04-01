Trabzon'da gol yağmuru: Trabzonspor 3-4 Kayserispor

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 14:56

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 18:09

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Trabzonspor, sahasında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Akyazı'da oynanan ve büyük bir heyecana sahne olan maçı Trabzonspor 4-3'lük skorla kaybetti.

Kayserispor, karşılaşmanın 58. saniyesinde Emrah Başsan ile öne geçti. Trabzonspor, bu gole 3. dakikada Maxi Gomez ile karşılık verdi. Kayserispor, 20. dakikada Mame Thiam ile yeniden öne geçti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Kayserispor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

MARKOVIC DİREKLERİ GEÇEMEDİ

Deplasman ekibi Bernard Mensah'ın 48. dakikada penaltıdan attığı golle skoru 3-1 yaptı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür 50. dakikada farkı bire indiren golü attı. Bordo-mavililerde Enis Bardhi, 54. dakikada penaltıdan maça denge getirdi. Kayserispor'da sahneye 64. dakikada Carlos Mane çıktı ve takımının sahadan 4-3'lük galibiyetle ayrılmasını sağladı.

Öte yandan Trabzonspor'da Lazar Markovic, mücadelede iki kez direği geçemedi.

Bu sonucun ardından Trabzonspor, 44 puanda kaldı. Kayserispor, 41 puana yükseldi.

Trabzonspor, ligde bir sonraki hafta Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Kayserispor, sahasında Ümraniyespor'u ağırlayacak.