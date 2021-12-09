UEFA'dan Fatih Terim paylaşımı

09 Aralık 2021 Perşembe, 14:01

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi E Grubu 6. ve son hafta maçında bugün deplasmanda İtalya'nın Lazio ekibiyle karşılaşacak.

Grubunda çıktığı 5 maçta üç galibiyet ve iki beraberlik alan sarı-kırmızılı takım, 11 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. İtalyan ekibi ise iki galibiyet, iki beraberlik ve bir yenilgi sonucunda elde ettiği 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Galatasaray, rakibi karşısında bugün puan alması durumunda grubu birinci bitirecek ve doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sarı-kırmızılı takım, rakibine yenilmesi halinde ise grubu ikinci sırada tamamlayacak.

UEFA'DAN FATİH TERİM PAYLAŞIMI

Kritik maça saatler kala UEFA, sosyal medyada Almanya hesabından bir paylaşımda bulundu. Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, Lazio maçı öncesinde UEFA TV'ye açıklamalarda bulundu.

Terim'in açıklaması şu şekilde:

"Kim kazanmak istemez, bir daha bir daha... Herkes ister. Hayatında kaybetmeyi kolay karşılayamayan bir hocayım, bir insanım, tabii ki isterim ama gerçeklerden de hiçbir zaman sapmam... Olabilecek şeyleri söylerim. İlk 16'ya kalmamız halinde, oradan sonra 8-4 nasıl oluyor buralardaki tecrübemizin biraz avantaj olacağını düşünüyorum. Hayal edeceksiniz ki olması için çok uğraşasınız..."