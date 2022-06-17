Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'Fenerbahçe' açıklaması
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Fenerbahçe'yi tebrik eden pankartların söküldüğü iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı.
İstanbul'da dün akşam E-5 üzerindeki üst geçitlerde yer alan reklam panolarında Fenerbahçe yer alırken, sabah bu pankartların değiştiği iddia edilmişti.
BAKANLIKTAN AÇIKLAMA
Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde; sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır. Şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını kutluyoruz" denildi.
Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde;— T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (@UABakanligi) June 17, 2022
sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır.
Şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını kutluyoruz. https://t.co/atGN1SBrGp
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