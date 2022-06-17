Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'Fenerbahçe' açıklaması

17 Haziran 2022 Cuma, 08:51

İstanbul'da dün akşam E-5 üzerindeki üst geçitlerde yer alan reklam panolarında Fenerbahçe yer alırken, sabah bu pankartların değiştiği iddia edilmişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde; sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır. Şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını kutluyoruz" denildi.