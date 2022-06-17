Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'Fenerbahçe' açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Fenerbahçe'yi tebrik eden pankartların söküldüğü iddialarına ilişkin Twitter'dan açıklama yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
17 Haziran 2022 Cuma, 08:51
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan 'Fenerbahçe' açıklaması
Abone Ol google-news

İstanbul'da dün akşam E-5 üzerindeki üst geçitlerde yer alan reklam panolarında Fenerbahçe yer alırken, sabah bu pankartların değiştiği iddia edilmişti.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın proje tanıtımları için kullandığı üstgeçitlerde; sırf “Söktüler” algısı oluşturmak için korsan astırılan ilandır. Şampiyon olan Fenerbahçe Beko Basketbol Takımını kutluyoruz" denildi.


ulaştırma ve altyapı bakanlığı fenerbahçe fenerbahçe beko
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler