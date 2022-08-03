Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira'dan yeni karar!
Süper Lig ekibi Galatasaray'ın transferi için İngiliz kulüp Arsenal ile anlaştığı iddia edilen Lucas Torreira hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Türkiye'ye gelmesi beklenen Torreira'nın bekleme kararı aldığı ileri sürüldü.
Galatasaray'ın, Arsenal'den kadrosuna katmak istediği Lucas Torreira transferinde flaş bir gelişme yaşandı.
BEKLEMEYE GEÇTİ
İngiliz medyasında yer alan haberde; sarı-kırmızılıların Arsenal ile Uruguaylı futbolcunun transferi için 9 milyon Euro karşılığında anlaştığı ancak Torreira'nın diğer teklifler nedeniyle bekleme kararı aldığı aktarıldı.
SÖZLEŞME VE UÇAĞI HAZIRDI!
26 yaşındaki futbolcunun, Galatasaray ile 3 yıllık sözleşmesinin hazırlandığı ve kendisini Türkiye'ye götürecek uçağın da hazır olmasına rağmen özellikle İspanyol ekibi Valencia'nın ilgisi sonrası ek süre talep ettiği belirtildi.
TALİBİ ÇOK!
Torreira ile ilgilenen diğer kulüpler olarak Juventus, Fiorentina, Roma ve Sampdoria gösterildi. Uruguaylı futbolcunun, bir sonraki takımına karar vermediği ve bir süre daha düşünmek istediği ifade edildi.
Öte yandan İtalyan basını da Torreira'ya en ciddi ilgiyi gösteren kulüp olan Valencia'nın, bir yandan da Brezilyalı Arthur Melo için Juventus ile görüşme halinde olduğunu duyurdu.
ALTERNATİF BAKAYOKO
Galatasaray'ın, Torreira transferinde yaşanan bu süreç nedeniyle endişeli olduğu ve Uruguaylı futbolcuya alternatif olarak listesinde Tiemoue Bakayoko'yu tuttuğu vurgulandı.
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