Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı!
Hatayspor'un teknik direktörü Volkan Demirel, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe dönemiyle ilgili konuşan Demirel, kendinin istemesi halinde Fenerbahçe'de kalabileceğini fakat ayrılmayı seçtiğini açıkladı.
Spor Toto Süper Lig'de 1 puanı bulunan Hatayspor'un başına geçtikten sonra takımı ayağa kaldıran Volkan Demirel, gündeme özel açıklamalar yaptı.
Fanatik'e konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe dönemine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu.
Genç teknik direktör, “Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe’de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben isteseydim orada kalabilirdim" dedi.
"HEDEFİM FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM"
Demirel, gelecek hedeflerinden bahsederek şu ifadeleri kullandı:
"Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay’dan sonra bir hedefim var, Hatay’dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz. Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım. Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek."
Video Haberler
- Atık ahşapları oyuncaklara hayata döndürüyor
- Beslediği sincaplara çocuğu gibi bakıyor
- Gözlerine inanamadı
- Cennet hurmasını kurutup, satıyor
- Bir dönüm 190 bin TL kazandırıyor
- Avcılar Sahil'de atlı polislerden denetim
- Ahırda sakladığı eski paraları 36 yıl sonra buldu
- Akdeniz foku yavrularına 'mağara turu' tehdidi!
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evinden kovuyorlardır bunu'
- Düzce'de korkutan deprem! Çevre illerden de hissedildi
- 'Sahte doktor' ifadesinde her şeyi anlattı
- Bu kartı kullananlar dikkat! Yarın işleme kapanacak
- 'Hani mahkemelere emir verilemiyordu!'
- Erdoğan'dan ekonomiye dair iddialı sözler
- Armağan Çağlayan'dan duygulandıran açıklama
- AKP'ye destek mum gibi eriyor
- Kılıçdaroğlu çifti mutfaktan seslendi
- HDP'den 'Mansur Yavaş' resti