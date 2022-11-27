Volkan Demirel'den Fenerbahçe itirafı!

27 Kasım 2022 Pazar, 11:53

Spor Toto Süper Lig'de 1 puanı bulunan Hatayspor'un başına geçtikten sonra takımı ayağa kaldıran Volkan Demirel, gündeme özel açıklamalar yaptı.

Fanatik'e konuşan Volkan Demirel, Fenerbahçe dönemine dair de çarpıcı itiraflarda bulundu.

Genç teknik direktör, “Hayatta kararlar alırken bazı riskleri göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Risk nedir, risk bakıldığında evet Fenerbahçe’de devam eden bir kariyer, sonrasında antrenörlük. Orada belki hayatına devam edebilirsin. Ben isteseydim orada kalabilirdim" dedi.



"HEDEFİM FENERBAHÇE VE MİLLİ TAKIM"

Demirel, gelecek hedeflerinden bahsederek şu ifadeleri kullandı:

"Karagümrük takımına gittiğimizde düşme hattıyla yakın mesafe vardı, düşme hattının 4 puan üzerinde aldık, kendi adımıza çok iyi şeyler yaptığımızı düşünüyorum imkanlarımız doğrultusunda.Benim her zaman hedefim var. Mesela Hatay benim için bir hedefti, Karagümrük bir hedefti. Hatay’dan sonra bir hedefim var, Hatay’dan sonrasının sonrası da hedefim var. Hedef bitmez. Bir yere geldikten sonra eğer orayı yeterli görürseniz, orada basketbol topu gibi sekerseniz. Bir yere geldikten sonra başka bir hedef koyarsanız tırmanmaya başlarsınız. Herkesin bir hedefi var. Benim de hedefim Fenerbahçe, Milli Takım. Yurt dışında iyi bir takımda ülkemi temsil etmek."



