Yunus Akgün'den ilk milli maç paylaşımı
Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda ilk maçına çıkan Yunus Akgün, karşılaşma sonrası paylaşım yaptı.
Yunus Akgün, ilk A milli maç sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Genç oyuncu yaptığı paylaşımda, "Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir. Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi" sözlerini kullandı.
Paylaşımının devamında kendisine A Milli Takım'da ilk kez forma şansı veren Stefan Kuntz'a teşekkür eden Yunus, "Özellikle ilk milli maçımda asist ile katkı yapmak benim için bir ayrı bir mutluluk vericiydi. #BizimÇocuklar'ın bir parçası olabildiğim için gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.
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