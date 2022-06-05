Yunus Akgün'den ilk milli maç paylaşımı

05 Haziran 2022 Pazar, 10:27

Yunus Akgün, ilk A milli maç sonrası kişisel sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Genç oyuncu yaptığı paylaşımda, "Hayata ne verirsek, hayat da bize en mükemmelini geri verir. Milli takımımızın o kusursuz, güzel ay yıldızlı formasını giymek benim için onur ve gurur vericiydi" sözlerini kullandı.

Paylaşımının devamında kendisine A Milli Takım'da ilk kez forma şansı veren Stefan Kuntz'a teşekkür eden Yunus, "Özellikle ilk milli maçımda asist ile katkı yapmak benim için bir ayrı bir mutluluk vericiydi. #BizimÇocuklar'ın bir parçası olabildiğim için gurur duyuyorum" sözlerini kullandı.