Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi: 13 ölü, 5 yaralı
Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrildiği kazada, 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde Feroza Merkez Yolu üzerinde bir kamyon, seyir halinde giden yolcu otobüsünün üzerine devrildi.
Video Haberler
- 'Türkiye dünyada ilk defa sandıkta...'
- Mısır'da kilise yangını: Ölenler ve yaralananlar var
- İzmir'de 8 bin yıllık parmak izi bulundu
- Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi
- İtfaiyeden 'Balıklı Rum Hastanesi' raporu
- Çatalca'da tarlada erkek cesedi bulundu
- Kuru bamya gram altınla yarışıyor
- 'Erdoğan'a gönderin görsün'
- 'Yasal seçim takvimine bakıldığında...'
- Motorine dev zam yolda
En Çok Okunan Haberler
-
- '3 karanlık yapı var'
- İş insanı, otel odasında ölü bulundu
- AKP'den peş peşe istifalar!
- Millet İttifakı'ndan Cumhur İttifakı'na büyük fark!
- Azez'de Türk bayrağını yakmaya çalışanlar yakalandı
- Valilerle AKP yöneticilerinin organize işleri
- Kandilli Rasathanesi duyurdu: Ege'de korkutan deprem
- KYK'den 'fotoğraf' açıklaması
- 'Fakirliğin genel nedeni günahlarımızdır'
- 'Bu aklın ülkemize verecek hiçbir faydası kalmadı'