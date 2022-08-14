Pakistan’da kamyon yolcu otobüsünün üzerine devrildi: 13 ölü, 5 yaralı

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Pakistan’ın Pencap eyaletinde bir kamyonun yolcu otobüsünün üzerine devrildiği kazada, 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

IHA
14 Ağustos 2022 Pazar, 15:57

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Rahim Yar Khan kentinde Feroza Merkez Yolu üzerinde bir kamyon, seyir halinde giden yolcu otobüsünün üzerine devrildi.

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PAKistan yolcu otobüsü kamyon

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